«Не надо лицемерить». Сийярто поставил Польшу на место

Польша лицемерит, обвиняя Венгрию в сохранении экономических отношений с Россией, покупая при этом российскую нефть через третьи страны. Об этом на своей странице в социальной сети написал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Если вы внимательно посмотрите на список клиентов одной из крупнейших российских нефтяных компаний, вы точно найдете там и поляков», — отметил Сийярто.

Венгерский министр указал, что в этом не было бы ничего плохого, однако Польше нужно «не лицемерить и не винить других». Сийярто подчеркнул, что Венгрия долго терпела провокации, но «теперь стакан полон».

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан признал, что несмотря на санкции Запада, все больше стран поддерживают Россию. В РФ считают партнером Индию, Турцию, Иран, Китай и многие страны мусульманского мира.