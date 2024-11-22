Не Макрон или Стармер. Следующим собеседником Путина снова станет Шольц?

Главный редактор RT Маргарита Симоньян отметила, что завершение СВО зависит от того, «кто первым даст заднюю» на фоне ядерного ультиматума. С президентом России Владимиром Путиным уже связывался немецкий канцлер Олаф Шольц. Политолог Вадим Сипров на стриме 360.ru допустил, что он еще раз обратится к российскому лидеру.

Канцлер ФРГ, напомнил он, разговаривал с президентом России до удара новейшей баллистической ракетой «Орешник» по заводу в Днепропетровске.

«Но удар был прогнозируемым. Полагаю, Шольц рассчитывал на то, что такой удар состоится», — предположил Сипров.

Он также оценил «Оперативный план Германии», о котором писала газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. Подобный документ, сказал политолог, появился неслучайно, не вчера и не после ударов по Южмашу в Днепропетровске.

«В том, что эти планы сейчас стали озвучивать, на мой взгляд, принципиальный момент. Такие документы готовят Генштабы всех более или менее серьезных в военном отношении держав и держат до наступления соответствующего момента», — пояснил Сипров.

Говоря о том, кто следующим позвонит президенту России, собеседник 360.ru допустил, что беседовать Путин снова будет с Шольцем.

«Насколько он самостоятелен, вопрос большой, но, естественно, это будет не Макрон, в большей степени зависимый от Лондона, чем Шольц, и не Кир Стармер», — заключил политолог.