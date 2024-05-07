Мир 07 мая 2024, 10:57 Не для отчетности перед Западом. Захарова — о выборах президента России МИД: Россия проводит выборы и инаугурацию не для отчетности перед Западом РИА «Новости»

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Президентские выборы, а также церемонию инаугурации проводят в России не для отчетности перед другими странами. На это указала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее процитировало агентство Regnum.

Дипломат подчеркнула, что российские власти готовы ответить на вопросы и поделиться своим опытом.

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«Но точно мы это делаем не для отчетности перед Западом», — пояснила Захарова.

Власти проводят эти процедуры, чтобы страна развивалась и шла вперед. Они заинтересованы в повышении благосостояния народа, в обеспечении безопасности, сохранении национальной культуры и традиций.

Инаугурация Владимира Путина, победившего на мартовских выборах, состоится 7 мая в Кремле. Церемония начнется в 12:00. Перед этим событием в Главпочтампте Москвы начали продажи тематической марки.