Назвавшим супругу Макрона мужчиной вынесут приговор в Париже

Парижский суд вынесет приговор женщинам, которые утверждали, что жена французского лидера Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Суд над обвиняемыми Наташей Рей и Дельфин Жегусс начался в коррекционном трибунале Парижа в июне. Жена президента Франции на заседание не пришла. Интересы первой леди страны представлял адвокат.

Наташа Рей также не присутствовала на заседании из-за болезни. Перед судьями предстала Дельфин Жегусс. В Сети она известна как медиум Амандин Руа. Она проходит по делу как подозреваемая в распространении материалов, подготовленных Рей.

Брижит Макрон и ее брат Жан-Мишель Тронье обвиняют Наташу Рей в клевете. Правозащитник потребовал оштрафовать фигурантов дела на 10 тысяч евро каждую и выплатить около трех тысяч евро судебных издержек.

Слухи о смене пола жены Макрона распространяются несколько лет. Сам президент Франции называет их ложными и считает, что это происки женоненавистников.