Назвавшим супругу Макрона мужчиной вынесут приговор в Париже
Суд Парижа вынесет приговор женщинам, назвавшим Брижит Макрон мужчиной
Парижский суд вынесет приговор женщинам, которые утверждали, что жена французского лидера Эммануэля Макрона Брижит родилась мужчиной. Об этом сообщило РИА «Новости».
Суд над обвиняемыми Наташей Рей и Дельфин Жегусс начался в коррекционном трибунале Парижа в июне. Жена президента Франции на заседание не пришла. Интересы первой леди страны представлял адвокат.
Наташа Рей также не присутствовала на заседании из-за болезни. Перед судьями предстала Дельфин Жегусс. В Сети она известна как медиум Амандин Руа. Она проходит по делу как подозреваемая в распространении материалов, подготовленных Рей.
Брижит Макрон и ее брат Жан-Мишель Тронье обвиняют Наташу Рей в клевете. Правозащитник потребовал оштрафовать фигурантов дела на 10 тысяч евро каждую и выплатить около трех тысяч евро судебных издержек.
Слухи о смене пола жены Макрона распространяются несколько лет. Сам президент Франции называет их ложными и считает, что это происки женоненавистников.