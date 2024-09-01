Названы причины крушения вертолета президента Ирана Раиси

Генштаб Ирана: вертолет Раиси столкнулся с горой из-за тумана

Iranian Presidency
Фото: Iranian Presidency/Global Look Press

Причиной крушения вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси стало столкновение с горой из-за резко опустившегося тумана. На это указали в итоговом отчете Генерального штаба вооруженных сил страны. Выдержку из него опубликовало агентство Mehr.

Из документов следует, что технических нарушений в работе вертолета не нашли. Также в ходе расследования исключили версию о внешнем воздействии на воздушное судно, включая обстрел.

В заключении эксперты пришли к выводу, что виноваты сложные климатические условия, которые наблюдались в регионе весной.

«Крушение вертолета вызвано внезапным образованием густой массы плотного тумана, который привел к столкновению вертолета с горой», — отметили в документе.

Вертолет с президентом Ирана Эбрахимом Раиси и членами правительства страны потерпел крушение 19 мая в горной местности провинции Восточный Азербайджан, откуда делегация возвращалась с торжественной церемонии ввода в строй плотины на реке Аракс.

Обломки воздушного судна нашли спустя сутки. По неизвестной причине специальное устройство, обеспечивающее передачу сигнала, перестало работать. Погибшего политика похоронили в его родном городе Мешхеде

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