Названа возможная причина авиакатастрофы в Филадельфии

Причиной авиакатастрофы с самолетом в Филадельфии могли стать баллоны с кислородом на его борту. Об этом сообщил корреспондент телеканала Fox News Рич Зеоли.

Ранее стало известно, что на северо-востоке города Филадельфия в штате Пенсильвания потерпел крушение небольшой самолет, судно рухнуло в жилом массиве. Федеральное управление гражданской авиации США заявляло, на борту находились шесть человек, они погибли.

«Мы понимаем, что это был медицинский самолет. Вероятно, топливо и кислород могли стать причиной такого мощного взрыва. Вероятно, объяснение катастрофе даст именно это», — сказал Зеоли.

Журналист добавил, что самолет было полностью заправлен, так как направлялся в штат Миссури. По его мнению, топливо могло смешаться с кислородом и спровоцировать взрыв.

Ранее в социальных сетях появилось видео падения самолета на жилые дома в Филадельфии.