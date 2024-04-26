Названа страна, где живут самые пьющие подростки | 360°

26 апреля 2024, 03:53
Названа страна, где живут самые пьющие подростки
ВОЗ: британские подростки оказались самыми пьющими детьми в мире
Популярная в Англии культура употребления алкоголя привела к тому, что местные дети выпивают намного больше других несовершеннолетних в Европе. Об этом сообщило издание The Times со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.
Согласно статистике, каждый третий 11-летний британский ребенок и каждый второй 13-летний уже попробовали горячительные напитки.
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«Это самый высокий уровень употребления алкоголя среди несовершеннолетних из 44 стран, изученных ВОЗ, согласно отчету по данным 280 тысяч детей», — говорится в материале.
Исследователи также выяснили, что социальный статус семей, в которых дети рано приобщаются к алкоголю, выше среднего. Школьники копируют поведение родителей, регулярно употребляющих вино или другие крепкие напитки.
Ранее сообщили, что по данным Организации экономического сотрудничества и развития и Евростата, Латвия заняла первое место в рейтинге самых пьющих стран в Европе. В первую пятерку также попали Болгария, Румыния, Польша и Италия.
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