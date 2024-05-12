Названа причина отстранения певца из Нидерландов от Евровидения | 360°

Мир 12 мая 2024, 00:40 Названа причина отстранения певца из Нидерландов от Евровидения AVROTROS: певца Йоста Кляйна отстранили от Евровидения за жест оператору РИА «Новости»

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Исполнителя из Нидерландов Йоста Кляйна отстранили от участия в финале шоу Евровидения за угрожающий жест в сторону женщины-оператора. Об этом телерадиокомпания AVROTROS сообщила в соцсети X.

«Вопреки четко согласованным договоренностям, Йост был снят, когда он только сошел со сцены и бежал в гримерку. Йост неоднократно заявлял, что не хочет, чтобы его снимали в тот момент», — отметили в сообщении.

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В компании пояснили, что пожелания исполнителя не учли, что привело к угрожающему движению Йоста в сторону камеры. Самой женщины-оператора певец не коснулся.

Организаторы узнали о произошедшем. После этого Европейский вещательный союз и полиция провели расследование. В итоге, Кляйна решили дисквалифицировать.

Таким образом, Йост Кляйн из Нидерландов не будет участвовать в Евровидении. Сейчас дело передали прокуратуре, его урегулирование может занять несколько недель. Сам Клейн не дает каких-либо комментариев.