Названа причина недопуска в Южную Корею запертых на пароме российских туристов

Российский дипломат выехал к запертым на пароме туристам в Южной Корее

Советник посольства России в Южной Корее Роман Быков посетил порт Тонхэ, где находится паром с запертыми в каютах туристами. По решению местных властей и миграционной службы дипломату организовали доступ к россиянам, сообщила пресс-служба дипломатической мисси.

В ведомстве уточнили, что прибывшим на судне компании Duwon Shipping 16 россиянам отказали во въезде в страну и запретили покидать каюты до время выхода парома из порта.

По данным посольства, местные власти сослались на решение миграционной службы, которая увидела несоответствие реальных целей визита россиян с заявленными. В частности, туристы не подтвердили источники доходов, необходимых для пребывания в стране, а также не предоставили маршрут будущего путешествия.

Россиян заподозрили, что они готовились к нелегальному трудоустройству в Южной Корее, поэтому во въезде им отказали.

«Российские граждане покинут Тонхэ и вернутся во Владивосток регулярным рейсом морской паромной переправы 24 сентября в 15:00 по местному времени», — заявили в пресс-службе посольства.

О том, что находящихся на борту парома российских туристов заперли в каютах, южнокорейские СМИ сообщили в минувшее воскресенье, 21 сентября. Журналисты уточнили, что для россиян организовали поставки питания, но запретили покидать помещение и сходить с борта корабля.