Тихоокеанское государство Наоэро (бывшее Науру) под давлением прекратило дипломатические отношения с Южной Осетией. Об этом заявили в республиканском МИД .

По данным ведомства, шаг не является итогом двусторонней повестки. По информации МИД Южной Осетии, на правительство страны долго оказывали серьезное воздействие, в том числе связанное с угрозами.

«Грузия продолжает использовать любые рычаги, чтобы продолжать попытки изоляции Южной Осетии на международной арене», — подчеркнули в МИД страны.

Недавно президент России Владимир Путин встретился с главой Южной Осетии Аланом Гаглоевым. Стороны рассмотрели возможности взаимодействия.