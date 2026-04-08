Научный журналист Белоусов оценил стоимость миссии Artemis II как несоразмерно высокую
Научный журналист Роман Белоусов в эфире радио «Комсомольская правда» обсудил космическую миссию Artemis II, отправленную США к Луне. Участникам миссии удалось сфотографировать обратную сторону спутника Земли.
По словам эксперта, чтобы понять, зачем США понадобилось тратить такие большие деньги, нужно вспомнить начало программы ракеты SLS лет на 20 назад. Изначально проект планировался с бюджетом в 10 миллиардов долларов (порядка 787 миллиардов рублей), но в итоге расходы значительно превысили эту сумму.
«Сейчас один пуск с последующим выводом корабля на орбиту обошелся более чем в миллиард долларов (около 78 миллиардов рублей — прим. ред.)», — отметил Белоусов.
Он подчеркнул, что ракета сверхтяжелая и должна отправить капсулу с огромным баком топлива к Луне. Специалист оценил стоимость Artemis II как несоразмерно высокую.