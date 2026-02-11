Научный сотрудник Стефанович назвал возможным попадание Турции в список стран, владеющих ядерным оружием

Возможность вступления Турции в список стран, владеющих ядерным оружием, рассматривается как реалистичный сценарий в ближайшем будущем. Научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Дмитрий Стефанович в беседе с ИА НСН сообщил, что политическая воля и ресурсы страны позволяют достичь цели в кратчайшие сроки.

По его оценкам, Турция располагает необходимым научным потенциалом и развитой инфраструктурой, способной обеспечить реализацию амбициозного плана. Следует учесть, что технологическая база, необходимая для создания ядерных зарядов, доступна в открытом доступе, и инвестиции в соответствующую отрасль могут заметно ускорить прогресс.

В случае принятия соответствующего решения турецким руководством создание работоспособного прототипа ядерного заряда займет от нескольких месяцев до пары лет. Реализация такого сценария повлекла бы радикальную перестройку международных отношений и ухудшение отношений Турции с ключевыми партнерами, включая Россию.