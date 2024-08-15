Научный сотрудник Соколова: Сербия не станет вводить санкции против РФ из-за тесных духовных связей

Сербия никогда не позволит себе вводить санкции против России. Причина — тесные духовые, политические и гуманитарные связи. Об этом рассказала научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в беседе с Общественной Службой Новостей .

По словам специалиста, подобной позиции придерживается большинство членов правительства и других властных структур. В новейшей истории партнерство стран строится на совместном неприятии антигуманной политики Запада, пояснила эксперт.

При этом она указала на многовекторную политику Сербии, которая включает сотрудничество с США и ориентацию на вступление в Европейский союз.