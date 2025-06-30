Научный сотрудник Гуськова заявила, что сербы пытаются принудить Вучича изменить внешнеполитический курс
Главный научный сотрудник Отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы РАН Елена Гуськова охарактеризовала протесты в Сербии, начавшиеся в ноябре 2024 года, как «цветную революцию», хотя и отличную от классической схемы. По ее мнению, одной из целей протестов является принуждение президента Александра Вучича изменить внешнеполитический курс Сербии, написал сайт телеканала «Звезда».
Гуськова подчеркнула, что сербы недовольны двусмысленной позицией Вучича, который, по мнению протестующих, «сидит на двух стульях», пытаясь угодить как России, так и Западу. Требования протестующих включают введение санкций против России и открытую поддержку Украины, включая продажу оружия.
Собеседница считает, что методика цветной революции изменилась: ныне она направлена на аккумуляцию силы, которая позже может быть использована для выдвижения новых политических требований.