Главный научный сотрудник Отдела современной истории стран Центральной и Юго-Восточной Европы РАН Елена Гуськова охарактеризовала протесты в Сербии, начавшиеся в ноябре 2024 года, как «цветную революцию», хотя и отличную от классической схемы. По ее мнению, одной из целей протестов является принуждение президента Александра Вучича изменить внешнеполитический курс Сербии, написал сайт телеканала «Звезда» .

Гуськова подчеркнула, что сербы недовольны двусмысленной позицией Вучича, который, по мнению протестующих, «сидит на двух стульях», пытаясь угодить как России, так и Западу. Требования протестующих включают введение санкций против России и открытую поддержку Украины, включая продажу оружия.

Собеседница считает, что методика цветной революции изменилась: ныне она направлена на аккумуляцию силы, которая позже может быть использована для выдвижения новых политических требований.