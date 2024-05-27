НАТО усилит присутствие на Крайнем Севере

Североатлантический альянс в ответ на учения и открытие новых баз России на Крайнем Севере усилит свое присутствие в этом регионе. Об этом объявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, сообщило РИА «Новости» .

«Мы наблюдаем, что Россия усиливает свое присутствие на Крайнем Севере, вновь открывает базы, проводит учения. Мы также продвигаемся в усилении активности в этом регионе», — сказал он.

Правительство России утвердило программу развития Северного морского пути до 2035 года, включившую, в том числе, строительство логистического узла в порту Корсаков и терминала СПГ «Утренний». Ее цель — обеспечить реализацию инвестиционных проектов и грузоперевозки в районах Крайнего Севера. Президент России Владимир Путин назвал СМП более эффективным, чем Суэцкий канал. Осенью первое судно прошло по этому пути из Шанхая в Калининградскую область.