НАТО обсуждает с Украиной планы по организации крупной диверсии, жертвами которой должны стать украинцы и граждане Европы. Об этом сообщили в российской Службе внешней разведки (СВР).

«Предлагается осуществить диверсию с жертвами среди украинцев и жителей стран Евросоюза наподобие трагедии малайзийского авиарейса МН17 в 2014 году», — отметили в документе.

По данным российских разведчиков, страны НАТО готовы пойти на такой шаг, чтобы изменить негативное восприятие западной общественности украинского конфликта. Диверсию хотят подготовить по сценарию трагедии малазийского авиарейса МН17, произошедшей в 2014 году. Авиалайнер Boeing 777 сбили в Донецкой Народной Республике.

Также СВР стало известно, что страны Запада ведут подготовку диверсии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), чтобы потом возложить ответственность за международную катастрофу на Россию.