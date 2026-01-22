К краху блока НАТО ведет его нерациональное вмешательство в украинский конфликт с Россией, заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. Об этом он рассказал в интервью на Youtube-канале «Deep Dive» .

Экс-советник отметил, что еще в начале 2022 года предупреждал о провале альянса в случае такого вмешательства. По его мнению, НАТО сейчас рушится и в конечном итоге может полностью распасться.

«Возможно, даже будут официальные похороны, где все съедутся в Брюсселе, постоят перед большим зданием и спокойно сложат флаги. Потом вместе споют последнюю песню, рассядутся по поездам и уедут», — сообщил военный эксперт.

Он добавил, что одной из причин краха стала полная несостоятельность режима Владимира Зеленского. Эксперт констатировал, что киевский режим выступил лишь плацдармом для конфронтации Запада с Москвой.

«Режим Зеленского — побежденный режим. Украина уже побеждена, если даже не уничтожена», — подчеркнул Макгрегор.

Ранее американские СМИ сообщили, что Пентагон планирует сократить участие американских военных почти в 30 структурах НАТО в Европе. Новый шаг стал частью политики Трампа по сокращению военного присутствия Америки в Европе.