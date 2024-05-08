НАТО не смог помочь Украине захватить Крым | 360°

08 мая 2024, 22:26
НАТО не смог помочь Украине захватить Крым
EconVue: в НАТО недооценили армию России и провалили план по захвату Крыма
Североатлантический альянс не смог помочь Украине захватить Крым, недооценив мощь российской армии. Об этом бывший помощник заместителя министра обороны США Стивен Брайен написал в статье для EconVue.
«Имея лучших командиров, обновленную технику и тактику, русские остановили наступление, разработанное НАТО», — заявил Брайен.
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По словам американского эксперта, НАТО потратил месяцы на вооружение и подготовку 12 украинских бригад в надежде сломить контроль России над территориями к северу от Крыма.
По плану альянса, российские войска должны были изолировать от полуострова, затем следовало уничтожение моста, что якобы позволило бы Украине отбить Крым у России и захватить порты на Азовском море, резюмировал автор статьи.
Ранее депутат Госдумы от Крыма Леонид Ивлев заявил, что украинские власти совместно с НАТО планируют удары по России и согласовывают их с блоком.
Крымский мост
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