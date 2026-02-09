НАТО готовится к запуску операции Arctic Sentry в Гренландии

В ближайшие дни НАТО планирует начать военную операцию Arctic Sentry («Арктический часовой») в Гренландии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Решение о запуске миссии могут принять уже на этой неделе во время встречи министров обороны альянса в Брюсселе. По словам агентства, этот шаг предприняли для усиления роли НАТО в регионе и снижения напряженности между президентом США и европейскими союзниками по вопросу Гренландии.

Ранее журнал Der Spiegel сообщал, что командование объединенных сил Североатлантического альянса в Европе приступило к планированию операции. Идея миссии возникла в начале года.

Представители НАТО пока не давали официальных комментариев по поводу сроков и деталей операции Arctic Sentry.

Ранее Глава европейской дипломатии Кая Каллас намекнула, что Европа не отдаст США Гренландию.