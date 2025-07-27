Настоятеля монастыря Шаолинь в Китае обвинили в хищениях и связях с женщинами

Настоятеля всемирно известного Шаолиньского монастыря в Китае Ши Юнсинь подозревают в воровстве и неподобающих связях с женщинами. Об этом сообщили на странице религиозного комплекса в WeChat .

В публикации уточняется, что также главу Шаолиня обвиняют в нарушении буддийских заповедей и наличии внебрачных детей. Юнсинь находится под следствием, которое ведут сразу несколько ведомств.

Проверки в отношении настоятеля проводятся не впервые. Десять лет назад в Сети один из послушников публиковал ряд обвинений в его адрес, утверждая, что тот платил за секс буддийским монахиням. Также Ши Чжэнъи рассказал, что Юнсинь владеет роскошными авто, огромным состоянием и даже присваивает средства монастыря.

Спустя пару лет Юнсиня признали невиновным, но обнаружили у него двойную регистрацию под разными именами.

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