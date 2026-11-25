Рождаемость в Эстонии продолжает ставить антирекорды, а к концу века население страны рискует сократиться почти вдвое — до 670 тысяч человек. Об этом со ссылкой на данные МВД республики и исследования ученых сообщила газета «Взгляд» .

За первые 10 месяцев 2026 года в Эстонии появилось на свет чуть более 7,2 тысячи детей — это на 5,3% ниже прошлогоднего антирекорда. В октябре родилось всего 682 ребенка.

По оценке старшего научного сотрудника Центра демографии Таллинского университета Мартина Клесмента, к 2100 году число жителей может упасть почти в два раза даже при коэффициенте 1,3 ребенка на женщину. Альтернативный сценарий требует ежегодного приема не менее восьми тысяч мигрантов, из-за чего доля этнических эстонцев опустится ниже 50%.

Эксперты и оппозиция связывают кризис со снижением уровня жизни, экономическим спадом и урезанием семейных пособий.