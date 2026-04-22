NASA отключит прибор на зонде Voyager 1 после 49 лет работы

Инженеры Лаборатории реактивного движения NASA в Калифорнии приняли решение отключить экспериментальный прибор Low-energy Charged Particles (LECP) на борту Voyager 1. Этот прибор на протяжении почти 49 лет регистрировал ионы, электроны и космические лучи, помогая исследовать структуру межзвездной среды, написала газета «Взгляд» .

Зонд Voyager 1, как и его «близнец» Voyager 2, работает от радионуклидного термоэлектрического генератора. Ежегодно он теряет около 4 ватт мощности из-за распада плутония. Энергетический резерв стал критическим, поэтому команда постепенно выключает научную аппаратуру и обогреватели, чтобы предотвратить замерзание топливных магистралей и сбои систем.

Чтобы избежать автоматического отключения систем из-за пониженного напряжения, специалисты решили заранее отключить LECP. По словам менеджера миссии Карима Бадаруддина, это решение было принято не по желанию, а стало «лучшим из доступных вариантов» для сохранения миссии.

На борту Voyager 1 продолжат работать два ключевых прибора: детектор плазменных волн и магнитометр. Они по-прежнему стабильно передают уникальные данные о межзвездном пространстве. Сам зонд сейчас находится на расстоянии около 25 миллиардов километров от Земли. Радиосигнал идет до него примерно 23 часа, а процедура полного выключения LECP заняла около трех часов с четвертью.