«Нас не обмануть»: Медведев рассказал о первой неделе «второго пришествия» Трампа

В первую неделю на посту президента Дональд Трамп попытался запутать весь мир. Об этом сообщил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале .

«В первую неделю своего второго пришествия в Белый дом Дональд Трамп постарался запутать весь мир. Но нас ему не обмануть», — написал политик.

Зампред Совбеза сопроводил комментарий смеющимся смайликом.

Он прикрепил к посту фотографию с саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 2017 года. Согласно традиции, участники мероприятия обмениваются рукопожатиями, скрестив руки. Но Медведев просто взял за руки тех, кто стоял рядом. Трамп тоже не сразу понял, как именно надо скрестить руки, и попал в кадр с удивленным лицом.