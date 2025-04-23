Напоминание о геноциде добавили на памятник УПА в Польше

На памятник членам УПА в Польше добавили напоминание об учиненном ими геноциде

На памятник последователям УПА* в Польше добавили напоминание о геноциде. Об этом сообщил портал zlubaczowa.pl .

Общая могила членов УПА* находится в селе Монастежи в Подкарпатском воеводстве. На ней разместили табличку, отличную от прежней по содержанию. Расследованием дела занялась полиция.

В 90-е годы на могилу установили памятник бойцам УПА*, увековечивающий память погибших при столкновении с сотрудниками НКВД 3 марта 1945 года. За последние годы объект несколько раз повреждали, а в 2015-м раскрасили в красно-белые цвета.

Теперь там висит табличка с текстом, что в могиле находятся украинцы, ответственные за геноцид и террор против беззащитного еврейского, украинского и польского населения.

Ранее депутат парламента Польши Витольд Туманович предложил запретить въезд украинским военным.

*Украинская повстанческая армия, УПА — запрещенная в России экстремистская организация.