Наместника Святогорской лавры задержали на Украине | 360°

Мир 24 апреля 2024, 15:04 Наместника Святогорской лавры задержали на Украине СПЖ сообщил о задержании наместника Святогорской лавры Арсения СБУ

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Представители Службы безопасности Украины (СБУ) задержали наместника Святогорской лавры Украинской православной церкви (УПЦ) Арсения. Об этом в Telegram-канале сообщил Союз православных журналистов.

«На территории Святогорской лавры проходят обыски, верующих в нее не пускают, монастырь заблокировали. Силовики задержали митрополита Святогорского Арсения и повезли в Славянск», — заявили в пресс-службе СПЖ.

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В пресс-службе СБУ эту информацию пока никак не прокомментировали. Святогорская лавра находится в подконтрольной киевскому режиму части Донецкой Народной Республики.

Американский журналист Такер Карлсон призвал законодателей в США повлиять на киевский режим, чтобы прекратить гонения на каноническую Украинскую православную церковь.

В конце марта сторонники раскольнической Православной церкви Украины захватили храм канонической Украинской православной церкви в Хмельницкой области.