Неизвестные разрисовали памятник на могиле украинского националиста Степана Бандеры в немецком городе Мюнхене. На нем появилось несколько надписей «Нам нужны выборы».

Памятник разрисовали украинскими словами, сообщил телеканал «Общественное».

Только по традиции в этом обвинили Россию. Как заявил украинский журналист и писатель Вахтанг Кипиани, российской стороне якобы «нужна дестабилизация и повторение хаоса времен украинской революции, когда была борьба всех против всех», передало издание «Цензор. Нет».

Это не первый случай, когда могила Бандеры подвергается актам вандализма. Весной 2021 года на ней разлили неизвестное вещество, а летом 2022 года захоронение разрисовали фиолетовой краской.

Ранее председатель Совета движения «Другая Украина» наук Виктор Медведчук заявил, что Владимир Зеленский после истечения президентских полномочий лишился права представлять страну на международной арене. Он добавил, что под его управлением Украины лишились политического и экономического суверенитета.