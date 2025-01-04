Найдены новые доказательства связи швейцарского банка с немецкими нацистами

Во время аудита 2021 года швейцарский банк Credit Suisse скрыл данные о большей части счетов немецких нацистов. Об этом со ссылкой на полученные документы сообщила газета The Wall Street Journal .

Журналисты напомнили, что Credit Suisse вместе с еще одним банком Швейцарии после расследования в начале 90-х годов выплатил более одного миллиарда долларов компенсации жертвам холокоста.

Инициатором нового расследования выступил израильский Центр Симона Визенталя. В 2020 году организация направила официальное заявление в банк, в котором указала, что располагает информацией о наличии счетов, связанных с нацистами, которые ранее банк не раскрывал.

Руководство Credit Suisse согласилось на новый аудит, но всячески препятствовало проведению проверки. В частности, без объяснения причин доступ к архивам закрыли независимому омбудсмену Нилу Баровски и помогавшему ему историку.

Итоги сорванного банком расследования огласили в сенате США. Из проверки следовало, что оставленными нацистами счетами пользовались их потомки до 2020 года. Тогда исследователи нашли около 100 нераскрытых счетов.

После вмешательства американского конгресса проверку возобновили, и свет увидели новые документы. В них раскрыли имена 13 человек, связанных с членами нацистской верхушки Германии, которые прославились своей жестокостью.