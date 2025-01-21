Находящегося в заложниках у ХАМАС россиянина освободят в течение 3-4 недель

Посол Викторов: Труфанова могут освободить из сектора Газа через 3-4 недели

Боевики ХАМАС могут в течение 3-4 недель освободить плененного россиянина с двойным гражданством Александра Труфанова, находящегося в Секторе газа. Об этом в эфире Россия 24 заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов.

«Простая математика подсказывает, к сожалению, что речь не идет о ближайших волнах освобождения заложников, но в течение 3-4 недель, судя по графику, он будет освобожден», — подчеркнул дипломат.

По его словам, других россиян среди заложников ХАМАС нет.

Ранее посол Израиля в России Симона Гальперин подтвердила, что россиянина Александра Труфанова включили в первый список на обмен заложниками. Она выразила надежду, что ХАМАС передаст мужчину израильской стороне согласно заключенной сделке.

В рамках первого этапа обмена боевики отпустят 33 человека, об этом уже предупредили родственников заложников. По договору, перемирие между Израилем и ЗАМАС продлится 42 дня. После прекращения огня палестинская сторона передала представителям Международного комитета Красного Креста трех израильских гражданок. В обмен на это Израиль освободит 90 палестинских женщин-заключенных.