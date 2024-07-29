«Находится на задворках». Польский министр резко отреагировал на поступок Орбана

Венгерский премьер Виктор Орбан раскритиковал западные страны и разозлил этим Польшу. Об этом заявил глава польского МИД Владислав Бартошевский в беседе с Onet .

«Это была атака как на Польшу, так и на США, ЕС и НАТО», — сказал он.

Он отметил, что Орбан «находится на задворках» в Евросоюзе и альянсе, а Варшава, «в отличие от Будапешта, не имеет никаких деловых связей с Россией».

Таким образом Бартошевский опроверг слова премьера Венгрии о лицемерии нового правительства Польши, которые, по мнению венгерского политика, обвиняют другие государства в связях с РФ, хотя сами продолжают контактировать с этой страной.

Ранее Виктор Орбан признал, что несмотря на западные ограничения, все больше стран поддерживают Россию. В РФ считают партнерами Индию, Турцию, Иран, Китай и многие страны мусульманского мира.