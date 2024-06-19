Надежды Армении на французское оружие сочли неоправданными

Предоставление странами Запада своего оружия вступившим в конфликт государствам никогда в истории не приводило к сглаживанию ситуации. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин в беседе с РИА «Новости» .

Так он прокомментировал контракт между Арменией и Францией о покупке артиллерийских гаубиц Caesar.

«Я не знаю такого региона, где поставки западного оружия когда-либо сыграли какую-либо стабилизирующую роль. В полной мере я это отношу к Южному Кавказу», — заявил Галузин.

О подготовке сделки по передаче Армении самоходных артиллерийских установок Caesar министр обороны Франции Себастьян Лекорню сообщил в минувший вторник, 18 июня. Подписание контракта он назвал важной вехой в сотрудничестве с республикой. Точное количество поставляемого вооружения, а также сумму контракта глава оборонного ведомства не раскрыл.

Соглашение раскритиковали в Министерстве обороны Азербайджана, назвав поведение Франции склонением региона к эскалации.

Отношения между европейской страной и республикой Закавказья испортились после возвращения Нагорного Карабаха в состав Азербайджана. В середине апреля МИД Франции отозвал своего посла из Баку для проведения консультаций на фоне дальнейшего ухудшения двусторонних отношений.