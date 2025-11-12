Над колонной французских танков Leclerc ночью кружил дрон

В ночь с 11 на 12 ноября над колонной боевых танков Leclerc, которая находилась на сортировочной станции в Мюлузе на востоке Франции, заметили беспилотник. Об этом сообщила радиостанция Europe 1 .

Источники рассказали, что дрон несколько раз пролетел над станцией незадолго до полуночи. Сотрудник службы безопасности поднял тревогу.

БПЛА также заметили пролетающим над центральным полицейским участком — его видели правоохранители. По данным журналистов, дрон совершил минимум два пролета туда и обратно.

По факту случившегося начали расследование.

Накануне неопознанный беспилотник также видели во французском Бержераке. Он кружил над пороховым заводом компании Eurenco. Предприятие производит порох для крупнокалиберных артиллерийских снарядов, которые в том числе поставляют Украине.

В Бельгии отмечали, что готовы активировать 4-ю статью НАТО из-за появления БПЛА в воздушном пространстве страны. Дроны заметили рядом с военными базами Флореннес и Кляйне-Брогель. Там хранится американское тактическое ядерное вооружение.