Над колонной французских танков Leclerc ночью кружил дрон
Europe 1: на востоке Франции над колонной танков Leclerc заметили дрон
В ночь с 11 на 12 ноября над колонной боевых танков Leclerc, которая находилась на сортировочной станции в Мюлузе на востоке Франции, заметили беспилотник. Об этом сообщила радиостанция Europe 1.
Источники рассказали, что дрон несколько раз пролетел над станцией незадолго до полуночи. Сотрудник службы безопасности поднял тревогу.
БПЛА также заметили пролетающим над центральным полицейским участком — его видели правоохранители. По данным журналистов, дрон совершил минимум два пролета туда и обратно.
По факту случившегося начали расследование.
Накануне неопознанный беспилотник также видели во французском Бержераке. Он кружил над пороховым заводом компании Eurenco. Предприятие производит порох для крупнокалиберных артиллерийских снарядов, которые в том числе поставляют Украине.
В Бельгии отмечали, что готовы активировать 4-ю статью НАТО из-за появления БПЛА в воздушном пространстве страны. Дроны заметили рядом с военными базами Флореннес и Кляйне-Брогель. Там хранится американское тактическое ядерное вооружение.