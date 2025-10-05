Началось? Гражданская война в США: против Трампа поднялась Калифорния
Губернатор Калифорнии выступил с резкой критикой Трампа
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом вступил в открытое противостояние с президентом США Дональдом Трампом. Помимо резких выпадов в адрес главы государства, политик начал размещать в своем аккаунте в Х и оскорбительные карикатуры, представляя Трампа в образе королевы.
В нескольких публичных обращениях Ньюсом посмеялся над инициативами и требованиями Трампа. В частности, глава Калифорнии пообещал «раздать всем бесплатные яйца и отменить штрафы на дорогах».
«Королева требует от вас, крестьян, сочувствия. Завтраки = отсутствие департаментов. Во дворце воняет», — такой подписью Ньюсом снабдил оскорбительную карикатуру на Трампа.
Еще в начале сентября Ньюсом в речи перед конгрессом представил Калифорнию в качестве оплота против угрожающей администрации Трампа.
Последнюю он обвинил в разрушении государственных служб, попрании верховенства закона и использовании вымогательства для запугивания предприятий и университетов.
Эти слова прозвучали на фоне роста национального авторитета Ньюсома. Предполагается, что губернатор готовится принять участие в избирательной кампании 2028 года, пояснял телеканал PBS News.
Губернатор Калифорнии усилил свои нападки на Трампа еще и после приостановки работы американского правительства. За последние шесть лет это первый шатдаун.