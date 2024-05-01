Начальника кибербезопасности СБУ Илью Витюка отправили в отставку | 360°

Мир 01 мая 2024, 21:37 Начальника кибербезопасности СБУ Илью Витюка отправили в отставку Зеленский уволил начальника кибербезопасности СБУ Илью Витюка РИА «Новости»

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Руководителя департамента кибербезопасности Службы безопасности Украины Илью Витюка уволили с должности. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Причину отставки чиновника президент Украины Владимир Зеленский не пояснил.

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Ранее издание «Следствие.Инфо» опубликовало статью о Витюке, обвинив его в причастности к попытке отправить на фронт журналиста Евгения Шульгата после того, как тот опубликовал материал об элитной собственности одного из сотрудников спецслужб. После попытки вручения журналисту повестки началась служебная проверка, которую поручил провести главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.