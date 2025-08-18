Началась встреча Трампа и Зеленского с европейскими лидерами

Американский лидер Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский закончили переговоры и отправились на встречу с европейскими лидерами. Об этом сообщает Белый дом .

До этого лидеры стран ЕС съезжались в Белый дом на переговоры, но Трамп не вышел встречать высоких гостей. От его имени политиков приветствовала начальник протокола США Моника Кроули.

Первым на встречу прибыл генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Вслед за ним к резиденции подъехали глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и премьер-министр Италии Джорджа Мелони.

Зато американский лидер лично вышел к Зеленскому у Белого дома.