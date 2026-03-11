На Западе заявили, что эскалация на Ближнем Востоке ударит по Украине

Обострение ситуации вокруг Ирана может серьезно осложнить положение Украины, поскольку внимание Запада и его ресурсы все больше переключаются на Ближний Восток. Об этом написала британская газета The Telegraph .

По оценке издания, новый виток конфликта начался в крайне неудачный для Киева момент. На фоне боевых действий в другом регионе Украина рискует столкнуться с сокращением западных поставок оружия и ослаблением международного внимания к собственным проблемам.

«Украина пострадает. Пока Россия продолжает получать деньги, а внимание мирового сообщества сфокусировано на другом регионе, Киев будет молиться о том, чтобы конфликт закончился», — отметили обозреватели.

По мнению авторов, если военная поддержка Киева сократится, это может отразиться на обстановке как на поле боя, так и на будущих переговорах. На этом фоне Москва получит дополнительные возможности для усиления своих позиций, а затем для получения от Киева более серьезных уступок.

Тем временем ЕС продолжил поставки оружия на Украину: там собрали 30 новейших ракет-перехватчиков типа PAC-3 для установок системы противовоздушной обороны Patriot для последующей передачи стране.