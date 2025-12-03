Конфликт между главой евродипломатии ЕС Каей Каллас и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен обострится из-за коррупционного скандала в ЕС. С таким прогнозом выступило издание Politico .

Один из чиновников сообщества заявил, что настроенные негативно в отношении фон дер Ляйен силы внутри Евросоюза используют скандал против нее. Журналисты отметили, что главе ЕК придется найти способ, чтобы избежать крупного скандала.

«Так как фон дер Ляйен — самый узнаваемый лидер, то мы возлагаем вину на нее. Несправедливо, что ей выносят вотум недоверия из-за действий Службы внешних связей, она не отвечает за все институты», — добавил источник.

Госсекретарь по вопросам международных коммуникаций к кабмине Венгрии Золтан Ковач в социальной сети X обвинил руководство ЕС в лицемерии.

«Забавно, как Брюссель учит верховенству закона, а собственные институты напоминают не функционирующий союз, а криминальный сериал», — написал он.

Ранее стало известно, что в Бельгии 2 декабря задержали бывшую главу евродипломатии Федерику Могерини по делу о мошенничестве. На следующий день ее освободили.