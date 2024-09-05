На Западе назвали причину потери боевой мощи американского флота

WSJ: американский флот теряет боевую мощь из-за нехватки кораблей

US Navy/via Globallookpress.com
Фото: US Navy/via Globallookpress.com

Военно-морские силы США теряют боевую мощь из-за вывода из эксплуатации старых кораблей и нехватки личного состава. Об этом в материале для The Wall Street Journal написал экс-помощник министра обороны страны Сет Кропси.

По его словам, это может привести к тому, что США утратят возможность сдерживать Европу и создавать угрозу для Китая. Кропси призвал командование ВМС добиться у конгресса изменений условий труда, чтобы привлечь дополнительный личный состав, а также отремонтировать Академию торгового флота в Кингс-Пойнт, штат Нью-Йорк.

Эксперт назвал план отказаться от 17 устаревших судов крайне тревожным.

При этом ранее исследование Росконгресса показало, что с 2020 года США перераспределяют военные расходы с сухопутных сил в пользу флота и авиации.

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Eugene Hoshiko / Keystone Press Agency

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