Нардеп Дубинский: после саммита ШОС Зеленского принудят к встрече с Путиным

После саммита ШОС в Китае президент США Дональд Трамп может начать давить на украинского коллегу Владимира Зеленского в вопросе встречи с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

По его словам, Зеленский активно высказывается о своем желании встретится с Путиным, а на деле надеется, что переговоров на высшем уровне не будет. Таким образом, у главы киевского режима появится возможность винить Россию. Однако эта тактика провалилась.

«Действительно, эта тактика выглядит бессмысленной — и, в первую очередь, это понимает Трамп, который уже обозначил готовность принуждать к встрече Зеленского», — написал Дубинский.

Депутат предположил, что намерение американского лидера обострится, если визит Путина в Пекин будет успешным.

Кроме того, по мнению Дубинского, Зеленский в течение восьми месяцев водит за нос Трампа с помощью требования провести встречу с Путиным, чтобы продолжать обогащаться за счет украинского бюджета.

