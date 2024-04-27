На Украине раскритиковали идею о мобилизации женщин | 360°

Мир 27 апреля 2024, 05:38 На Украине раскритиковали идею о мобилизации женщин Боец ВСУ Белозерская оценила идею о мобилизации женщин как бессмысленную Freepik

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Украинская военнослужащая Елена Белозерская высказалась о мобилизации женщин, назвав это бессмысленным занятием. Об этом сообщило в своем Telegram-канале украинское издание «Страна.ua».

«Ну, физически она, может, и сможет, но как ей поднять ребенка? Очень много мужчин не вернутся с войны, и женщина должна поднимать ребенка сама, да еще и с инвалидностью?» — сказала она.

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По ее словам, если покалеченный мужчина еще сможет стать отцом, то с женщиной так не получится. Белозерская добавила, что возникнут проблемы и с самим призывом.

Если у женщины есть дети, то не удастся ее мобилизовать. Девушки, у которых нет детей, смогут забеременеть и таким образом получить отсрочку до достижения ребенком 18 лет.

Белозерская пояснила, что остаются только женщины, которые не способны родить по возрасту или имеющие совершеннолетних отпрысков. Только в физическом плане они уже по факту бесполезны.

По ее словам, женщины должны «держать тыл нации». Если их привлекать к службе, то только на добровольной основе.

Ранее военный журналист Алексей Борзенко не исключил, что после мобилизации женщин Киев отправит на поле боя уже детей.