На Украине признали, что большую часть зерна вывозят из страны нелегально

Украина каждый год теряет миллиарды гривен из-за недобросовестных организаций, которые занимаются отправкой зерна. Об этом заявил генпрокурор страны Дмитрий Вербицкий, его слова привело ТСН.

«Это действительно проблема. Потому что большая часть зерна идет нелегально. Не возвращается валютная выручка, не уплачиваются налоги в бюджет. Страна теряет миллиарды гривен», — сказал генпрокурор.

Он отметил, что ранее удалось пресечь попытку перевозки более 40 контейнеров сельхозпродукции из Украины. Партию купили за наличные деньги, поэтому предприятие избежало выплаты налогов на сумму примерно 32 миллионов гривен (около 70,4 миллиона рублей).

Ранее стало известно, что Европарламент продлил приостановку пошлин и квот на экспорт сельскохозпродукции из Украины в страны ЕС. Действие ограничений будет длиться до июня 2025 года.