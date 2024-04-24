На Украине изъяли активы Балицкого | 360°

24 апреля 2024, 21:08
На Украине изъяли активы Балицкого
ВАКС Украины изъял имущество губернатора Запорожской области Балицкого
Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины постановил изъять в доход государства имущество губернатора Запорожской области Евгения Балицкого и его семьи. Об этом сообщила пресс-служба инстанции.
«ВАКС применил санкцию и взыскал в доход государства активы главы оккупационной администрации Запорожской области и его родственников», — заявили в суде.
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Балицкого обвинили в сотрудничестве с Россией. Украинский также постановил конфисковать имущество его отца и сына.
В перечне конфискованных активов указали три квартиры, жилой дом и два земельных участка в Мелитополе, четыре легковых автомобиля, пять самолетов, самодельное туристическое судно, а также средства на банковских счетах и доли в девяти компаниях.
В феврале, украинский суд приговорил российского музыканта, певца и депутата Госдумы Дениса Майданова к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.
Суд
Россия
Украина
Запорожская область
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