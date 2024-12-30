На Солнце произошли мощные вспышки высшего рентгеновского класса X

Утром 30 декабря на Солнце произошли две мощные вспышки. Это один из сильнейших в 2024 году всплесков активности небесного светила, рассказал РИА «Новости» руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

«Рано утром, в 07:14 и 07:31, произошли подряд две вспышки высшего рентгеновского класса X. Взрывы зарегистрированы в западной части солнечного диска, снова в зоне, откуда возможно влияние на Землю», — пояснил он.

По словам ученого, до Земли выбросы массы от взрыва доберутся в середине дня 31 декабря. Они спровоцируют полярные сияния, которые можно будет увидеть в новогоднюю ночь.

Ранее эколог Андрей Фролов рассказал, как вспышки на Солнце повлияли на ход истории. Он напомнил, что в 2025 году звезда может достичь очередного пика активности, что может обернуться «интернет-апокалипсисом».