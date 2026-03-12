«На руку Москве». В Германии предупредили о риске снижения поддержки Украины

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке может ослабить западную поддержку Украины и отвлечь международное внимание от ситуации вокруг Киева. Об этом написало немецкое издание Berliner Zeitung .

Обозреватели пришли к выводу, что Россия в этой ситуации получила сразу несколько преимуществ. Во-первых, внимание Запада сместилось на Ближний Восток. Во-вторых, рост цен на нефть способствует росту прибыли.

«Международное внимание отвлеклось от Украины. <…> Россия получает двойную выгоду от ситуации: время играет на руку Москве в конфликте с Киевом, а рост цен на нефть увеличил государственные доходы России», — заявили авторы статьи.

Главная угроза для Украины заключается в том, что подорожание энергоносителей может усилить давление на Европу. При этом западная поддержка Киева может ослабнуть, а значение России как поставщика энергоресурсов — вырасти. Журналисты также отметили, что на Украине обращают внимание на масштабы военной помощи, которая сейчас направляется на Ближний Восток.

«Внутри Украины также задаются вопросом, почему специалисты по беспилотникам и технологии перехвата развертываются на Ближнем Востоке, в то время как российские удары беспилотниками <…> продолжаются беспрепятственно», — заявили в материале.

При этом ЕС не прекратил военную помощь Киеву: для передачи Украине там подготовили 30 современных ракет-перехватчиков PAC-3 для комплексов ПВО Patriot.