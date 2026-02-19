На ранчо Эпштейна будут искать тела девушек

Власти штата Нью-Мексико проверят информацию, что финансист Джеффри Эпштейн, обвиненный в сексуальных преступлениях, якобы закопал тела двух иностранок на территории своего ранчо. Об этом сообщило агентство Reuters .

Сведения об этом появились в новых материалах по делу одиозного финансиста. Предположительно, девушек задушили во время грубого секса и затем решили спрятать тела. Федеральное бюро расследований отказалось от комментариев.

Ранее в Великобритании задержали младшего брата короля — Эндрю Маунтбеттен-Виндзора — за связи с Эпштейном. Правоохранительные органы проверяют информацию, что лишенный титулов принц мог не только участвовать в оргиях, но и передавать американским властям через Эпштейна важные государственные документы.