На пляже популярного курорта в Европе нашли тела трех женщин

Daily Star: полиция начала расследование после гибели трех женщин в Брайтоне

На пляже популярного британского города Брайтон нашли тела трех женщин. Об этом сообщило британское издание Daily Star .

Спасатели направили вертолет и команды из Шорхема, Ньюхейвена, Литтлхэмптона и Бирлинг-Гэп, а также три шлюпки Королевского национального института спасательных шлюпок из Брайтона и Шорхема.

Тела трех женщин достали из воды у набережной Мадейра-Драйв. Главный суперинтендант Адам Хейз попросил публику не приближаться к пляжу, пока спасатели продолжают работу.

Полиция Сассекса и служба скорой помощи Юго-Восточной Англии также участвовали в операции. В настоящее время ведется расследование для установления личностей погибших женщин.

