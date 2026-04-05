На летящем к Луне корабле «Орион» обледенел туалет

На корабле «Орион», выполняющем полет вокруг Луны, возникла проблема — обледенел единственный туалет. Об этом на пресс-конференции сообщил руководитель миссии «Артемис 2» Джадд Фрилинг, его слова привело РИА «Новости» .

Туалетные проблемы на корабле возникли не впервые. Ранее «Орион» уже сообщал о неполадках в системе. Экипаж в сотрудничестве с центром управления полетами в Хьюстоне смог восстановить его работу.

«Мы попытались выпустить воздух из бака для сточных вод, который подключен к туалету. У нас возникли с этим проблемы из-за предполагаемой закупорки, как мы думаем, вероятно, из-за льда», — пояснил Фрилинг.

Экипажу рекомендовали использовать складные устройства для мочеиспускания на случай непредвиденных проблем.

Также у одного из астронавтов сломался личный компьютер.

«Орион» приступил к выполнению миссии по облету Луны 2 апреля. Ракета стартовала с мыса Канаверал, на борту корабля — четыре астронавта. На следующий день «Орион» осуществил маневр выхода на траекторию к Луне.