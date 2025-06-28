В здании конгресса США политические союзники Владимира Зеленского провели беспрецедентную акцию поддержки, заявила конгрессвумен Марджори Тэйлор Грин. Об этом она сообщила в эксклюзивном интервью Такеру Карлсону, запись которого он опубликовал в социальной сети X .

«Зеленский... Его настолько возвышают в конгрессе! И чего только ради него не делали, я могу целыми днями перечислять это», — заявила Грин.

Она рассказала, что уже через считаные недели после начала спецоперации в коридорах Капитолия появились украинские военные с ранениями, чтобы надавить посильнее на жалость.

«В самом начале конфликта, когда не прошло еще и месяца, по коридорам конгресса уже начали ходить раненные украинцы на костылях и в военной форме. Заглядывали во всевозможные кабинеты и вымаливали помощь», — добавила сенатор.

По ее словам, давление украинской пропаганды в администрации США достигло невиданного уровня.

Ранее RT сообщил, что президент Дональд Трамп допустил возможность отправки Украине снарядов для американских зенитных ракетных комплексов Patriot.