На Кипре устроили расследование по отелю-казино Зеленского

Президент Кипра Христодулидис сообщил о расследовании по отелю-казино Зеленского

Фото: Unsplash

Власти Кипра устроили проверку из-за слухов о том, что президент Украины Владимир Зеленский выкупил отель-казино на окраине Кирении. Президент Никос Христодулидис заявил, что информация пока не подтвердилась, сообщила газета Cyprus Mail.

«Когда расследование завершат, мы сможем сказать больше, но на данный момент я могу вам сказать, что по состоянию на пять минут назад мне сообщили, что ничего подобного не происходит. Посмотрим позже», — сказал он.

Христодулидис заявил, что проверку организовали с привлечением других стран. Поводом стали заявления нескольких кипрско-греческих сайтов о том, что связанная с Зеленским компания Film Heritage Inc выкупила у группы Oscar отель Vuni Palace в Каракуми, на окраине Кирении.

Последнюю основал киприот-турок Эрдем Оскар, который умер в январе. Представитель его компании заявил, что отель не продавали, а украинский президент не числился среди акционеров.

Экс-премьер Украины Николай Азаров заявил, что Зеленский в течение нескольких лет выводил деньги за рубеж, чтобы обеспечить себе побег. По его информации, Великобритания дала политику определенные гарантии.

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