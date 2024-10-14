В центре Никосии 13 октября состоялся марш в защиту семейных ценностей при поддержке России. Активисты родительского движения «За наших детей» и Координационного совета российских соотечественников выступили против преподавания сексуального просвещения в школах, сообщило РИА «Новости» .

«Руки прочь от наших детей и образования!» — скандировали митингующие.

Участники акции несли флаги Кипра, России, Греции и триколор-эмблему «Мама, папа, я — счастливая семья». Они выступили против решения правительства в соответствии с требованиями Евросоюза ввести в государственных и частных школах уроки секс-просвета.

Митинг сторонников возобновления сотрудничества с Россией прошел летом в Берлине. Около семи тысяч человек вышли на акцию под лозунгом «Мир, свобода, правда», потребовали прекратить противостояние и провести расследование подрыва газопроводов в Балтийском море.