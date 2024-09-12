На границе Узбекистана и Киргизии впервые за 14 лет открыли КПП

Пограничный таможенный пост «Карасу» между Узбекистаном и Киргизией возобновил работу впервые за 14 лет. Об этом сообщил «Sputnik Узбекистан» со ссылкой на Государственный таможенный комитет.

Пост сможет пропускать более 12 тысяч человек в сутки и сократит дорогу между Ошской и Джалал-Абадской областями Киргизии.

Кроме того, Пограничная служба Госкомитета национальной безопасности Киргизии сообщила об открытии пункта пропуска «Кен-Сай», закрытого с 2009 года. Он сможет пропускать более 11 тысяч человек и 300 автомобилей в сутки.

В марте в доме жителя приграничного Сузакского района Киргизии нашли 130-метровый тоннель, пролегавший на глубине 15 метров. Подземный ход вел в Узбекистан.